Controlli antidroga a Scampia, sequestri e due arresti

Nel quartiere napoletano di Scampia i carabinieri della compagnia Stella hanno effettuato una serie di perquisizioni setacciando i diversi lotti presenti con una serie di perquisizioni.

Nel lotto K i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto e sequestrato 970 grammi di hascisc e diverso materiale per il confezionamento e la preparazione dello stupefacente: un coltello, un tagliere e un bilancino di precisione. La droga era nascosta all'interno del vano contatori elettrici presente nell'androne del palazzo.

I controlli si sono poi estesi nella vela rossa - il lotto M - e lì i militari hanno arrestato per spaccio un 28enne del posto. L'uomo è stato notato mentre cedeva diverse dosi tra cocaina ed eroina ad alcuni clienti ed è stato bloccato, nelle sue tasche anche 100 euro.

I carabinieri hanno invece arrestato anche 18enne del posto. Perquisita la sua abitazione, i militari hanno trovato 32 grammi e mezzo di eroina. La droga era nascosta all'interno di un forno in disuso. L'arrestato deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente e fini di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA