Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada la scorsa notte al rione Salicelle di Afragola. Sul selciato i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato venti bossoli calibro 9.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.





