Bancarotta fraudolenta, 14 persone indagate nel Napoletano

Hanno accumulato debiti erariali e commerciali per complessivi 1,8 milioni di euro attraverso società intestate a prestanome che poi hanno svuotato utilizzando false fatturazioni: è quanto hanno scoperto i finanzieri di Frattamaggiore che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno sequestrato 260mila euro, 7 immobili, 33 macchinari e quote di partecipazione riconducibili a tre società calzaturiere di Grumo Nevano (Napoli).

Complessivamente sono 14 le persone indagate, ritenute dagli inquirenti responsabili di bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di false fatturazioni per oltre 250mila euro, auto-riciclaggio di risorse finanziarie.

I finanzieri hanno eseguito anche delle perquisizioni nelle sedi delle società e nelle abitazioni degli indagati.

Le indagini sono scattate nel 2020 e i militari hanno anche notificato alle 14 persone indagate altrettanti avvisi di conclusione indagine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA