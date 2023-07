Una nuova autoscala ai Vigili del Fuoco di Caserta

È stata consegnata al Comando Vigili del Fuoco di Caserta una nuova autoscala con altezza massima di sviluppo di 42 metri. L'automezzo è dotato di innovative soluzioni tecniche e sofisticati apparati elettronici che garantiscono lo svolgimento di operazioni di soccorso in massima sicurezza.

La nuova autoscala entrerà in esercizio non appena saranno completate le necessarie fasi della formazione al personale operativo, garantendo un miglioramento delle dotazioni strumentali e tecniche del Comando di Caserta ed incrementando la capacità della risposta operativa in situazioni di emergenza anche in scenari con edifici di notevole altezza.

L'assegnazione rientra nell'attività nazionale di fornitura di nuove autoscale per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, aventi diverse dimensioni, con lo scopo di incrementare le dotazioni dei Comandi Provinciali e di fornire automezzi sempre più moderni e performanti per le attività di soccorso.



