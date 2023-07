Cinque colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte in vico Santa Maria della Neve, nel quartiere Chiaia a Napoli, da ignoti. Sul posto sono intervenute alcune volanti della Polizia che è al lavoro per individuare i responsabili della 'stesa'.

Non si esclude che il raid fosse indirizzato nei confronti di uno o più pregiudicati della zona della Torretta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA