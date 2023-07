Sperimentazione Circum andrà avanti per tutta l'estate

La sperimentazione in atto lungo le linee della Circumvesuviana, in particolare per ciò che concerne la tratta compresa tra Napoli e Sorrento, andrà avanti fino al termine dell'estate, quando sarà poi fatta una valutazione più complessiva. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota fa il punto al termine di un incontro svoltosi in Prefettura, alla presenza dei sindaci e delle associazioni delle città interessate dalla sperimentazione.

"Nell'incontro - spiegano dall'azienda di trasporti - dove si è parlato tra l'altro del nuovo modello di esercizio sulla Vesuviana in vigore dal 3 luglio, sono stati esposti i dati con riferimento al periodo 3-25 luglio degli anni 2022 e 2023".

Ecco, secondo Eav, il responso: 1.582 corse in più effettuate, di cui 1.066 sulla tratta Napoli-Torre Annunziata-Sorrento, con circa il 30% di treni in più, tenendo presente che l'anno scorso era soppressa la linea Napoli-Poggiomarino per mancanza di personale. Sulla puntualità delle corse, Eav ha esposto questi dati: sulla tratta Napoli-Torre Annunziata-Sorrento il 68% dei treni è arrivato a destinazione entro i cinque minuti rispetto all'orario previsto, contro il 23% dell'anno scorso, mentre su tutte le linee si sarebbe rilevato - sempre da quanto esposto dalla società - un incremento del 16%. Aumentato anche il ricavo dalle biglietterie che, sempre stando ai dati di Eav, è stato di circa il 13% in più in tutte le stazioni della Napoli-Sorrento. "Sindaci ed associazioni - si legge nella nota diffusa dall'Ente Autonomo Volturno - hanno quindi convenuto sulla opportunità di continuare nella sperimentazione fino a fine estate per poi fare una valutazione complessiva".



