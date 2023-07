Reggia Caserta: apertura a ferragosto, il 26 visita all'alba

Due aperture straordinarie della Reggia di Caserta nel mese di agosto: si tratta del giorno di Ferragosto - cade di martedì, giornata di chiusura ordinaria - e di sabato 26, quando sarà proposta ai visitatori del Palazzo Borbonico patrimonio dell'Unesco la visita all'alba del Parco reale.

Uno sforzo importante per il Museo, deciso dalla direzione generale affidata a Tiziana Maffei "nonostante la grave carenza di personale".

I biglietti saranno contingentati per numero e fasce orarie e acquistabili online e in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone. Sabato 26 agosto il Parco reale aprirà alle 5.30 del mattino per l'iniziativa "Alba alla Reggia di Caserta".

I visitatori potranno percorrere a piedi, nella quiete e frescura delle prime ore del mattino, il Parco reale e il Giardino Inglese, contemplandone con calma, tra i suoni della natura, la grande bellezza. "Un modo - viene sottolineato - per ascoltare la natura al risveglio".

L'esperienza sarà punteggiata dalle esibizioni di Progetto Sonora: alle 7 alla Castelluccia, si ripercorreranno le origini del Parco reale e del Bosco vecchio, alle 8 nel Giardino Inglese si narrerà la storia di questo meraviglioso angolo del Museo verde. Due suggestivi racconti, inframezzati da musiche del XVIII secolo, per un'esperienza tra natura, storia e musica.





