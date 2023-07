Primo bilancio ok per 'Agorà San Sebastiano al Vesuvio'

La seconda edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio, dopo il bilancio positivo che ha caratterizzato giugno e luglio con circa 9mila spettatori, prosegue la sua programmazione fino al 3 settembre. La manifestazione, nell'ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e ha il sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana e Regione.

Affermano gli organizzatori: "I numeri di giugno e luglio parlano chiaro: 22 serate di cinema hanno totalizzato 5mila spettatori, 6 spettacoli 2800 spettatori, 4 concerti 1200 spettatori. I sold out sono stati 10 mentre i film più acclamati sono stati "Rapito" di Marco Bellocchio e "Tramite amicizia" di Alessandro Siani. Agosto si apre con lo spettacolo "Lezioni di Napoletanità" protagonista il trio Lino D'Angiò, Amedeo Colella e Alan de Luca. Si prosegue il 2 agosto con il film "L'ultima notte di amore" di Andrea Di Stefano mentre il 3 spazio alla musica jazz con Roberto Gatto 4tet. Da 4 al 12, il grande cinema italiano con "Siccità" di Paolo Virzì (4 agosto), "Mixed by Erry" regia S. Sibilia (6 agosto), "Educazione fisica" di S.

Cipani (8), "Il signore delle formiche" regia G. Amelio (9), "C'è di nuovo la valigia sul letto" regia di E. Tartaglia (10, sarà presente il cast e il regista), "La stranezza" regia di R.

Andò (11), "Stranizza d'amuri" regia G. Fiorello (12 agosto). Si riprende il 22 con la proiezione di "Vicino di casa" regia P.

Costella. A seguire, il 23 in anteprima il film "Rossosperanza" di Annarita Zambrano. Il 24 c'è "L'immensità" regia Eduardo Crialese mentre il 25 salirà sul palco Lalla Esposito con il suo recital "Smile". Il 26 tocca al film di Nanni Moretti "Il sol dell'avvenire" mentre il 27 si svolgerà la serata finale dell'Aria Film Festival,. Ancora un film per la serata del 29 con "Io sono l'abisso" regia D. Carrisi prima dello spettacolo, il 30, di Gianfranco Gallo. Agosto si chiude con la proiezione di "Bones and all" regia Luca Guadagnino. Settembre si apre con la pellicola "Rapito" di Marco Bellocchio, mentre il 2 tocca a "Il primo giorno della mia vita" di Paolo Genovese, prima dell'evento finale a sorpresa previsto il 3.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA