Nuovo Arechi, De Luca: "Siamo la regione dello sport"

L'Arechi sarà "uno stadio bellissimo, tra i più moderni d'Italia, all'avanguardia dal punto di vista delle tecnologie e della qualità anche dei servizi interni". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di restyling dello stadio Arechi di Salerno.

"È una scelta che stiamo facendo da anni in Regione Campania, veramente siamo la regione dello sport. Dalle Universiadi in poi, dai 70 impianti che abbiamo ristrutturato, a cominciare dallo stadio San Paolo. E oggi abbiamo tre impianti che vanno in programmazione: lo stadio Arechi che viene rifatto completamente perché è in condizioni penose. Poi - ha aggiunto De Luca - rifaremo il Collana a Napoli al Vomero, lunedì mattina presenteremo il progetto di ristrutturazione: lì faremo un intervento di arredo urbano con due piani di parcheggi interrati. E poi stiamo valutando la ristrutturazione dello stadio Vestuti a Salerno, il vecchio impianto storico, con l'ipotesi di fare anche lì a piazza Casalbore un piano di parcheggi interrati. Insomma - ha concluso De Luca - un programma di investimenti vastissimo che serve a promuovere lo sport, a promuovere le nostre città e a promuovere la cultura del rispetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA