Notifica sul telefono per bonifico sospetto ma è una truffa

Sul filo dei secondi è riuscito a sventare la truffa nella quale era caduto e che gli sarebbe costata dieci mila euro. Provvidenziale la denuncia presentata ai carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, e il successivo allarme lanciato alla banca.

La vittima, un uomo del posto, aveva ricevuto una notifica sul suo telefono cellulare da una società che gestisce carte di credito con la quale veniva informato di un bonifico sospetto sul suo conto di nove mila 993 euro geolocalizzato in Bulgaria.

Sempre attraverso la chat, il truffatore consigliava di accedere ad un link, cancellare l'applicazione home banking e reimpostare nuovi dati. Operazione che ha consentito ai truffatori di entrare in possesso dei codici di accesso al conto.

Fortunatamente si è insospettito e ha contattato la sua banca, dalla quale ha avuto conferma di una transazione in atto per quasi dieci mila euro. Tempestivamente è stato bloccato il conto e tutte le carte di credito utilizzate dalla vittima.

Inutilmente i truffatori hanno tentato di prelevare il denaro da uno sportello bancomat di Napoli con cinque operazioni da mille euro ognuna svolte in rapida successione dalle 15.40 alle 15.45.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA