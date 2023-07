D'Alò, dalla Gabbianella a Mary e Rokia nel deserto

Oltre 25 anni di sogni animati e musica con capolavori come La freccia azzurra (dal romanzo di Gianni Rodari) e La Gabbianella e il Gatto (dal racconto di Louis Sepulveda). Uno dei protagonisti di Giffoni 2023 è senza dubbio Enzo D'Alò, 70 anni a settembre, che presenta, assieme al disegnatore Marco Zanoni, il nuovo film in uscita a novembre, Mary e lo spirito di Mezzanotte, con disegni di Peter De Seve e tratto dal libro di Roddy Doyle La gita di Mezzanotte. "Un film ambientato in Irlanda - spiega all'ANSA - che riguarda 4 generazioni di donne che si confrontano, dalla nipote (l'undicenne Mary che ha il sogno di diventare una grande chef) alla nonna Emer che la incoraggia. Detto così potrebbe sembrare una cosa da autocoscienza, invece è un film d'azione di protagoniste forti che fanno un lungo viaggio. Oggi abbiamo fatto vedere il trailer che andrà nelle sale ad agosto ai bambini ed ha avuto una accoglienza veramente entusiastica".

Secondo D'Alò Giffoni, a cui aveva già partecipato più di 20 anni fa, si conferma "un vero bagno d'energia". E ai ragazzi assieme a Zanoni rivela: "Nella vita occorre amare ciò che si fa. Nel disegno, per disegnare bene occorre amare disegnare".

D'Alò è in continuo fermento e sta già lavorando a nuovi progetti, ovvero un nuovo film in animazione, Rokia nel Deserto, e il suo primo lungometraggio in finzione, Oceani di Carta.

Anche perché, spiega, la parte più lunga e faticosa è trovare i finanziamenti. "Rokia - dice - è tratto dal romanzo Il Principe della Città di Sabbia. Ho scritto il soggetto per fare un film, poi fu letto dalla Mondadori che consigliò di farne un libro.

Allora chiamai Pierdomenico Baccalario, che è il più grande scrittore per ragazzi, e dall'altra parte per evitare di fare un lavoro immaginario sull'Africa (non ci eravamo mai stati come turisti fai da te) ho coinvolto il famoso regista Gaston Kaboré.

Siamo andati con lui sul posto per tre volte".



