Cannavaro rileva il campo Paradiso,ci si allenava Maradona

Per anni è stato il teatro delle gesta in allenamento di Diego Armando Maradona prima di finire in uno stato di profondo degrado. Ora il campo Paradiso è stato acquistato da Fabio Cannavaro e si aprono nuovi scenari.

A dare l'annuncio sui social lo stesso difensore dell'Italia campione del mondo: "Adesso si può dire... le porte del Centro Paradiso si riapriranno".

"Oggi - spiega poi Cannavaro raggiunto dall'ANSA - ho fatto l'atto, ho rilevato il centro Paradiso di Soccavo. Ci provavo da 15 anni. L'idea è quella di ripristinare il campo, fare scuole calcio, far giocare i ragazzi. È una cosa che mi fa molto piacere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA