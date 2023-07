Azienda dei Colli,nel 2023 aumentate le prestazioni nel pubblico

Nel 2023 sono aumentate, rispetto all'anno precedente, le prestazioni in regime istituzionale garantite dall'Ospedale napoletano dei Colli. Lo sottolinea lo stesso ospedale con riferimento ai dati forniti ieri, e compresi in un'analisi di Cittadinanzattiva, sui tempi d'attesa negli ospedali per sei diverse tipologie di visite specialistiche ed esami diagnostici in 12 grandi Asl di quattro Regioni: Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Puglia.

In particolare, nell'analisi viene sottolineato che nel 2022 all'ospedale dei Colli non è stato eseguito alcun esame di eco addome nel pubblico, mentre ne sono stati fatti 111 in intramoenia (il cosiddetto regime Alpi, attività libero-professionale intramuraria). L'Azienda Ospedaliera dei Colli oggi precisa, "con riferimento ai dati riportati dagli organi di informazione relativi al confronto tra prestazioni in Alpi e quelle erogate in regime istituzionale", che "il dato era relativo all'anno 2022 e che, nel primo semestre del 2023, grazie a un lavoro minuzioso di ampliamento dell'offerta di visite ambulatoriali e a un rigoroso controllo volto a garantire l'equità dei volumi, le prestazioni di eco addome completo e delle vie urinarie (codice 88761) sono state 249 in regime istituzionale e 146 in regime di Alpi".



