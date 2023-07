Avvocati: modifica legge professionale, riunione a Napoli

La modifica organica della legge professionale, tematica che sarà sviscerata e suddivisa in macro aree, secondo argomenti e schemi licenziati dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dall' Organismo Congressuale Forense (OCF), è stato l'argomento centrale della riunione straordinaria della delegazione degli avvocati della Corte d'Appello di Napoli indetta in vista della sessione straordinaria del Congresso nazionale forense, in programma il prossimo dicembre a Roma.

Dagli interventi dei rappresentanti dei Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) del distretto della Corte d'Appello di Napoli è emersa "la necessità di un lavoro organico e ben strutturato, - riporta una nota - che sia capace di giungere alla migliore sintesi al fine di portare all'attenzione della massima assise della Avvocatura, elaborati che abbiano carattere unitario e in piena sintonia con il lavoro dei vari gruppi costituiti nell'ambito del Cnf e dell'Ocf. Pertanto, all'esito della riunione, dopo ampio dibattito, si è predisposta la costituzione di gruppi di lavoro a settembre, che si occuperanno dell'approfondimento delle menzionate tematiche, anche alla luce anche dei lavori già avviati in occasione dello scorso Congresso di Lecce".

All'incontro, il primo di una lunga serie di appuntamenti che si terranno fino a dicembre, oltre ai delegati congressuali, sono interventi i presidenti del Coa di Napoli, Immacolata Troianiello, di Nola (Arturo Rianna), di Benevento (Stefania Pavone), di Torre Annunziata (Pasquale Damiano), di Napoli nord (Gianluca Lauro), il segretario del Coa Avellino, Francesco Castellano, la consigliera del Coa di Santa Maria Capua Vetere, Maria Conforti, il presidente dell'Unione regionale della Campania, Gennaro Torrese, il vicepresidente del Coa Napoli con delega ai rapporti con gli Ordini forensi, Carmine Foreste.





