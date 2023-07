Aperta la seconda uscita della Circum nel centro direzionale

Consegnata ad Eav ed aperta la seconda uscita della Circumvesuviana nel Centro Direzionale.

"I lavori per la nuova stazione Centro Direzionale della Linea 1 entrano nella fase finale: è adesso possibile chiudere la prima uscita Eav e demolire le parti che interagivano con la Galleria della metropolitana - si spiega in una nota del Comune di Napoli -. Si prevede che la totalità dei lavori terminerà entro fine 2023 e la stazione potrà essere aperta, insieme a quella 'Tribunale', nella primavera 2024 dopo la certificazione di Ansfisa. La Stazione Centro Direzionale ha una importanza fondamentale nel sistema delle metropolitane napoletane, anche per l'interscambio con la Circumvesuviana e con molti assi viari fondamentali. Prosegue la collaborazione con Eav, che sulla linea 1 ha la tratta Piscinola-Di Vittorio in costruzione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA