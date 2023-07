A 98 anni premiata dal teatro San Carlo per la sua fedeltà

Ha 98 anni, appassionata di arte, una presenza costante e fedele del teatro San Carlo. Così tanto che il Massimo napoletano le ha conferito una targa d'onore. Un riconoscimento speciale proprio per premiare il suo sostegno, negli anni, al mondo della cultura.

La cerimonia si è svolta ieri, poco prima dell'inizio del balletto 'Balanchine/Petipa' che ha visto protagonista il corpo di ballo del Lirico di Napoli.

Ad Anna Barnaba la targa d'onore le è stata consegnata personalmente dal direttore generale del teatro di San Carlo, Emmanuela Spedaliere. Queste le parole di ringraziamento incise: "Ad Anna Barnaba in riconoscimento del tuo amore e dedizione al Teatro di San Carlo. Grazie per la tua fedeltà e per averci ispirato con la tua passione. Il tuo contributo al mondo delle arti è un faro luminoso che guida generazioni presenti e future verso la bellezza e l'emozione del palcoscenico. Il Teatro ti onora con profonda gratitudine e ammirazione".

La signora Barnaba, cui il pubblico presente in sala ha tributato un lungo applauso, ha ringraziato per il riconoscimento ricevuto: "Vi invito a venire sempre a teatro come faccio io perché nonostante le mie 98 primavere posso affermare con certezza che la musica rende giovani".



