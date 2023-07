Sassi contro bus ad Afragola, vetri a pezzi e nessun ferito

Sassi e bottiglie contro un bus dell'Eav: vetri in frantumi ma fortunatamente il conducente e i passeggeri non hanno riportati danni. È accaduto ieri ad Afragola, nella centralissima pizza Emanuele Gianturco.

A raccontarlo è il sindacato Orsa, i cui aderenti in una nota si dicono "molto preoccupati".

"Il fenomeno non è nuovo - sostengono dall'organizzazione sindacale - e nei giorni scorsi è accaduto anche di sera, oltre che di mattina, a riprova della pericolosità sociale di quanto sta succedendo".

Orsa mostra vicinanza e solidarietà ai dipendenti coinvolti loro malgrado: "Riteniamo che non sia possibile lavorare in queste condizioni di tensione. C'è quindi bisogno che il 'fenomeno vandalico' sia bloccato subito. Invitiamo l'Eav a provvedere, per quanto le compete, per tutelare in tutti i modi i conducenti e soprattutto le autorità locali di Afragola a stroncare questo pericolosissimo 'tiro al bersaglio' verso gli autobus, prima che qualcuno possa realmente farsi male".



