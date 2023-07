Pusher tenta di investire poliziotto che spara in aria,arrestato

E' fuggito in auto, dopo aver tentato di investire un agente di polizia, che ha esploso alcuni colpi di pistola in aria per fermarlo: l'uomo, un ventiduenne di Piano di Sorrento, è stato successivamente rintracciato nella sua abitazione ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Sorrento erano intervenuti in seguito a numerose segnalazioni di una possibile attività di spaccio in una zona periferica di Piano di Sorrento: qui hanno notato un'auto, con una persona sospettata di cedere droga ad un giovane che si era avvicinato su uno scooter. Non appena i poliziotti hanno intimato l'alt, l'uomo a bordo della vettura ha accelerato la marcia tentando di investire uno degli agenti, che ha esploso alcuni colpi in aria. L'auto ha però proseguito la fuga, che è durata pochi minuti. Il giovane alla guida, già noto alle forze dell'ordine, è stato infatti rintracciato presso la sua abitazione e trovato in possesso di 265 euro, ritenuti frutto dello spaccio.



