Pusher arrestato dopo un inseguimento tra le terrazze a Scampia

Arrestato dai carabinieri dopo uno spericolato inseguimento tra le terrazze condominiali del lotto K di via Peppino Impastato, a Scampia. In manette è finito un pusher trentaduenne, pregiudicato.

I Carabinieri lo hanno individuato mentre cedeva due dosi di cocaina a un cliente e sono intervenuti. Gli hanno intimato di fermarsi, ma l'uomo è scappato, inseguito dai militari. Pochi minuti, tra le urla, col pusher che nella fuga si è liberato della droga che aveva. Lo stupefacente, 14 grammi di cocaina, è stata recuperata e il pusher arrestato.

Tornati nell'area dove era partito l'inseguimento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 100 grammi di hashish e materiale per tagliare e pesare lo stupefacente.

L'arrestato, che dovrà rispondere di spaccio e detenzione di droga, è in attesa di giudizio.



