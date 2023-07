Il compleanno di Peppino di Capri, tra vip e famiglia

Ottantaquattro candeline per Peppino di Capri che domani festeggerà il compleanno sull'isola azzurra.

Nella sua villa sulla collina del Castiglione, uno dei punti più panoramici e suggestivi di Capri, a cavallo dei due golfi Napoli e Salerno, festa in compagnia dei figli, dei nipoti, degli amici più cari, quelli che hanno accompagnato la sua vita caprese e gioito della sua carriera che continua da circa settant'anni. Con loro tanti volti noti del piccolo e grande schermo e del mondo della musica.

Una festa che sarà al centro anche del programma tv di Pascal Vicedomini, Felicità, in onda su Rai2 il 12 agosto alle 12.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA