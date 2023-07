Due turiste scippate in meno di un'ora a Napoli, un arresto

Due scippi in meno di un'ora ieri, a Napoli, dove i banditi hanno preso di mira due turiste straniere: una inglese di 82 anni che stava passeggiando lungo le vie del quartiere San Ferdinando di Napoli è stata scippata del costoso Rolex Oyster da 7mila sterline che aveva sul polso da una persona con il volto coperto. Il raid è scattato intorno alle 12.10 in via Cesario Console.

Alcuni passanti, accortosi di quanto stava accadendo, hanno tentato di bloccare il bandito che però è riuscito a fuggire in sella allo scooter guidato da un complice.

La vittima, che per fortuna non ha riportato danni al di là del comprensibile spavento, ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Chiaia che ora sono sulle tracce dei due scippatori.

Dopo 50 minuti, nella vicina piazza Municipio, una turista serba di 73 anni che era in compagnia di un'amica, ha subìto lo scippo della borsa a tracolla. La scena è stata notata però da una pattuglia di motociclisti del Nucleo radiomobile dei carabinieri che in pochissimo tempo sono riusciti a bloccare il ladro: si tratta di un 23enne incensurato del quartiere Stella, finito in manette. Dovrà rispondere di furto con strappo. La refurtiva è stata restituita alla vittima.



