Danneggiata 'casetta' dei disabili al mare a Ercolano

Danneggiata la casetta in legno adibita a deposito per il materiale che serve per effettuare il servizio previsto dal progetto 'Welcome Ercolano'.

La struttura è stata allestita vicino alla spiaggia libera in località La Favorita a Ercolano e contiene materiale per consentire, a chi ha difficoltà motorie, di recarsi in acqua.

Chi ha agito, ha forzato la porta di ingresso, rotto una finestra in legno e le aste che delimitano la pedana usata dai diversamente abili per giungere a riva.

L'episodio è stato commentato dal garante dei disabili di Ercolano, Stefano Buonincontro: "E' stata saccheggiata da balordi che non vogliono bene alla nostra Ercolano. Lavoriamo per migliorarla ma è dura. Sono indignato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA