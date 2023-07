Armatori del Golfo di Napoli incontrano commissione Ue Trasporti

Salvaguardare e promuovere il ruolo strategico del trasporto marittimo quale infrastruttura essenziale per garantire la continuità territoriale, l'approvvigionamento delle merci, il turismo, la coesione economica e sociale delle isole tenendo conto delle specificità geografiche di ogni singolo territorio. Questa la richiesta degli armatori del golfo di Napoli alla Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo, guidata dalla presidente Karima Delli, in occasione di un incontro predisposto da Assarmatori a Ischia nell'ambito della visita della stessa Commissione nell'isola.

A portare la voce dell'armamento, nel panel a bordo della motonave Medmar Giulia, erano presenti Maurizio Aponte, direttore Generale di Navigazione Libera del Golfo, Giuseppe Langella, amministratore delegato di Snav e Salvatore Lauro, presidente di Volaviamare.Tra i relatori anche Giulia d'Abundo, componente del consiglio di amministrazione di Medmar e Umberto Buono, Ad di Medmar, tutti accompagnati da Dario Bazargan, responsabile dell'ufficio di Bruxelles dell'associazione.

"Con la Commissione Tran abbiamo intessuto da tempo un dialogo costante e produttivo", commenta il presidente di Assarmatori, Stefano Messina. Sul tema della sostenibilità ambientale, gli armatori del Golfo hanno illustrato agli europarlamentari gli investimenti già effettuati e quelli che sono programmati a breve per gli anni a venire. "Ischia ci ha fornito l'occasione - conclude Dario Bazargan - per ribadire l'impegno del comparto per lo sviluppo di un trasporto marittimo sempre più sostenibile e rispettoso dell'ambiente, ma al tempo stesso competitivo, ricordando l'esigenza di coniugare sostenibilità ambientale, sociale ed economica".



