Ancora un'anziana trovata senza vita in casa

Ancora un dramma della solitudine in Irpinia. Una donna di 71 anni, residente ad Avellino, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Del Gaudio, al centro del capoluogo irpino.

Vicini di casa e amici hanno lanciato l'allarme dopo che da diversi giorni non avevano più sue notizie né rispondeva al telefono. Sono stati i Vigili del fuoco a scoprire il corpo dopo essere entrati in casa utilizzando un'autogru.

Analogo dramma ieri, a Montemarano, in Alta Irpinia, dove un'altra anziana di 70 anni che viveva da sola, è stata trovata priva di vita in casa dai Vigili del fuoco. Anche in questo caso non se ne avevano notizie da giorni.



