Alle piramidi d'Egitto un recital del San Carlo di Napoli

Di fronte alle piramidi di Giza al Cairo, l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli l'11 ottobre terrà un concerto operistico con grandi cantanti, esibendosi per la prima volta in Egitto.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare che l'11 ottobre si terrà, di fronte alle piramidi, un concerto del più antico teatro dell'opera al mondo tuttora attivo, il San Carlo di Napoli", ha detto l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni, parlando ad un ricevimento nella sua Residenza nella capitale egiziana. Il concerto verrà sostenuto da importanti sponsor italiani ed egiziani, tra cui anche il Ministero degli Esteri italiano, ha detto Quaroni, aggiungendo che il concerto dell'orchestra del San Carlo di Napoli dell'11 ottobre alle piramidi di Giza al Cairo "sarà uno dei più grandi eventi culturali italiani mai allestiti in Egitto".



