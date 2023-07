A Ischia clochard deruba senza fissa dimora, arrestato

Si potrebbe definire un caso di guerra tra poveri quanto accaduto a Ischia dove un 44enne senza fissa dimora di origini polacche ha derubato del portafoglio un altro clochard di nazionalità ucraina col quale condivideva il giaciglio nel complesso diroccato del Pio Monte della Misericordia. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Forio per rapina e lesioni personali che lo hanno notato all'altezza del Pio Monte mentre correva all'impazzata.

Una volta bloccato, a seguito degli accertamenti, i carabinieri hanno ricostruito che poco prima l'uomo aveva immobilizzato e colpito con pugni e calci al volto e al torace l'ucraino di 43 anni per poi rubargli il portafoglio.

Una volta fermato è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che è stato accompagnato all'ospedale Rizzoli dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni.

Inoltre, a seguito di altri accertamenti, i carabinieri hanno denunciato entrambi per invasione di terreni e edifici visto che è stato accertato come i due stessero bivaccando da alcuni giorni all'interno dell'edificio teatro dell'aggressione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA