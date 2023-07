Sversa rifiuti chimici sul terreno,Cc denunciano agricoltore

Ha trasportato con il proprio trattore e sversato illecitamente in un terreno di Cancello e Arnone (Caserta) diversi quintali di rifiuti pericolosi, in particolare contenitori in plastica contenenti tracce di rifiuti agrochimici come anticrittogamici, antiparassitari e concimi liquidi. E' quanto contestato dai carabinieri forestali ad una agricoltore del posto, denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

I militari della stazione di Caserta erano impegnati in attività di controllo ambientale sulla provinciale 333 che collega Capua a Castel Volturno, quando, nel tratto che attraversa il comune di Cancello e Arnone, hanno notato la presenza su un fondo attiguo alla strada di un grosso cumulo di rifiuti; sono quindi intervenuti identificando il responsabile dello sversamento, un agricoltore proprietario di un fondo vicino. L'area oggetto dello sversamento è stata sequestrata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA