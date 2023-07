Sorrento, 20 milioni per il percorso pedonale porto-città

Sono stati approvati dalla giunta comunale di Sorrento 20 milioni di euro per il percorso pedonale meccanizzato tra il parcheggio "Achille Lauro" di via Correale e l'area portuale di Marina Piccola.

L'infrastruttura, ritenuta strategica da Palazzo Santa Lucia, era inserita nel programma degli "Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina - I fase", che poteva contare su risorse europee complessive pari a 100 milioni di euro, e la cui attuazione è stata affidata alla Acamir.

"Abbiamo chiesto un'apertura di credito che la Regione ci ha accordato dimostrando massima fiducia nei nostri confronti", ha commentato il sindaco Massimo Coppola. "L'opera si farà e sarà realizzata interamente con fondi pubblici - ha aggiunto - nel rispetto degli impegni assunti con i cittadini e gli operatori e di questo devo ringraziare gli uffici comunali e Palazzo Santa Lucia per la disponibilità. Un risultato importante per la nostra amministrazione destinato a segnare la storia di Sorrento e dell'intera penisola. Ora l'obiettivo è realizzare il percorso e poi farlo funzionare nel modo migliore possibile per rendere più vivibile la città".



