Salernitana: Pirola, sono felice di essere rimasto

"Essere stato riscattato dalla Salernitana è un onore, un piacere e una responsabilità". Lo afferma Lorenzo Pirola, difensore della squadra granata, intervenendo in conferenza stampa nel ritiro di Rivisondoli.

"Venivo da anni - spiega - in cui ero girato in prestito e poi tornavo alla base. Dopo la scorsa stagione ho avuto la fortuna di trovare una società che crede in me e sono molto contento di rimanere a Salerno. La società ha fatto un investimento importante per tenermi qui e voglio dimostrare di valere lo sforzo del club".

Per Pirola "è stata un'estate particolare perché c'è stato l'Europeo fino a fine giugno poi le vacanze ristrette e sono arrivato una settimana dopo in ritiro. Mi sento bene fisicamente e sono sicuro che per la fine del ritiro sarò al pari degli altri. Quella che sta per cominciare - aggiunge l'ex Inter - non deve essere una stagione di consacrazione perché ho fatto un solo campionato in serie A e ho ancora molto da migliorare sia nei miei punti di forza che nei punti deboli. In ritiro stiamo lavorando su esercitazioni costanti e specifiche per migliorare sotto tutti gli aspetti, mi ritengo fortunato di essere allenato da mister Sousa e mi metto a disposizione per crescere".

Pirola spiega poi che "fa sempre piacere per un ragazzo giovane come me sentire l'affetto della gente di una piazza cosi importante. Sentirsi amato dai tifosi è sempre bello e secondo me bisogna meritarselo. Vedere i bambini che chiedono foto e autografi è una bellissima sensazione. In questo ritiro stiamo provando sia la difesa a quattro che a tre, personalmente mi metto a disposizione per farmi trovare pronto a giocare in entrambi i modi poi sceglierà il mister quale modulo utilizzare".

"Con Lovato - conclude Pirola - ho un ottimo rapporto, l'anno scorso è stato sfortunato con diversi infortuni che lo hanno condizionato. Ha grande voglia come me di mettersi in mostra, siamo due ragazzi giovani che ancora devono dimostrare tantissimo. Ho saputo che Flavius ha fatto un'operazione, gli faccio il mio in bocca al lupo di pronta guarigione e spero possa tornare presto in gruppo con noi perché sicuramente ci può dare una grossa mano".



