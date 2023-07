Salernitana: Daniliuc operato, salta la prima parte di stagione

Tegola per la Salernitana che dovrà fare a meno del difensore Flavius Daniliuc in questa prima parte di stagione. Il calciatore austriaco, dopo aver lasciato il ritiro di Rivisondoli per sottoporsi ad ulteriori controlli, in giornata si è sottoposto ad un intervento chirurgico. A renderlo noto è stata la società granata con una nota.

"L'intervento di ricostruzione della capsula articolare a carico del III e IV metatarso a cui si è sottoposto questa mattina Flavius Daniliuc presso la Hessingpark-Clinic di Augsburg ed effettuato dal dott. Martin Jordan è perfettamente riuscito", sottolinea la società. "L'atleta, dopo un breve periodo di convalescenza post-operatorio, inizierà il protocollo riabilitativo".



