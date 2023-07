Palazzo Reale di Napoli, un'estate nel segno delle fontane

Estate a Palazzo Reale di Napoli nel segno del recupero delle fontane. In occasione dell'inaugurazione del museo Caruso (aperto nella sala Dorica dalla scorsa settimana) che affaccia nel Cortile delle Carrozze, è stata restituita all'antico splendore la grande fontana di forma ovale. Collocata al centro del cortile che fu riconfigurato nel XIX secolo dall'architetto Gaetano Genovese, è la prima a essere stata interessata da un programma di restauro dei manufatti in marmo e di installazione degli impianti per il ricircolo che coinvolgerà anche altre fontane di Palazzo Reale.

Recentemente è stato completato anche l'intervento alle due fontane con vasca circolare del Giardino Pensile e a breve anche il tavolo-fontana al centro del terrazzo e la Fontana della Fortuna nel Cortile d'Onore saranno affidati alla cura dei tecnici e dei restauratori.

L'intervento di recupero della fontana è stato realizzato in tempi record grazie al lavoro sinergico di maestranze diverse coordinate dall'architetto Almerinda Padricelli e dall'architetto paesaggista Marco Ferrari,con le restauratrici dell'impresa Tecnicon , gli impiantisti della Royal Garden, la Top Impianti&Manutenzioni e Edil.Group Nel Giardino Romantico procedono i lavori per consentire al pubblico che può accedere gratuitamente tutti i giorni compresi i festivi, di godere di un po' di frescura nelle afose giornate estive. Sono a disposizione dei cittadini 25 panchine di legno collocate nelle zone più ventilate e ombrose e, da questo fine settimana verranno posizionati anche 51 speciali cestini per la raccolta differenziata. Una piccola fontana dal lato via Verdi offre l'acqua potabile ai fruitori dello storico giardino reale.





