Nell'Avellinese patenti ritirate per alcool e droga

Oltre duecento veicoli controllati con trecento persone identificate e cinque patenti di guida ritirate: è il bilancio delle attività di prevenzione sul territorio da parte della compagnia dei carabinieri di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino.

A cinque automobilisti è stata ritirata la patente: erano alla guida in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di bevande alcoliche. Per due di loro è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Avellino perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.



