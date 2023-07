Manfredi, a Napoli tariffa metro più bassa, pensiamo ad aumento

A Napoli sul prolungamento del trasporto pubblico e l'apertura delle nuove stazioni della Linea 1 e delle nuove linee metropolitane "c'è un forte investimento per progetti importanti che richiedono anche una risposta importante. Questo ci porta anche a riflettere sul fatto che a Napoli abbiamo una tariffa ancora bassa e per noi c'è un sacrificio importante". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nella presentazione dei nuovi piani per il trasporto pubblico. "A Napoli la Linea di metropolitana delle Ferrovie ha un biglietto da 1.50 - ha detto Manfredi - il nostro biglietto costa 1.30 e quindi il tema va analizzato per equità del servizio. Lavoriamo per dare a tutti un servizio di qualità e intanto altre linee che hanno meno treni, differenti orari e meno stazioni hanno un biglietto più alto. Tutto questo ci porta a valutare anche per la una maggiore equità, sapendo anche che a Roma i biglietti costano 2 euro, a Milano di più. Quindi bisogna riflettere su questo possibile aumento in particolare sulla linea della metropolitana, mentre su bus e tram restano i prezzi più popolari d'Italia".



