Il turismo dopo la frana, europarlamentari a Ischia

Verificare lo stato del turismo dopo la frana dello scorso novembre e conoscere da vicino la realtà dei trasporti marittimi che servono l'isola in cui ogni anno arrivano diversi milioni di turisti: è lo scopo della visita ufficiale a Ischia di una delegazione della Commissione Europea dei Traporti e del Turismo, guidata dalla presidente Karima Delli e accomapagnata dall'eurodeputato Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola.

La delegazione è stata accolta dai sindaci dell'isola nel municipio di Ischia, in un incontro cui hanno partecipato anche manager ed esperti del settore turistico, oltre che dei trasporti, nel quale sono stati affrontati diversi argomenti: dal turismo sostenibile al piano di sviluppo turistico di Ischia per i prossimi anni, alla transizione verde nel comparto.

La delegazione, con Ferrandino e il commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini, è stata quindi in visita al Celario, l'epicentro della frana che proprio in quella zona ha provocato 12 vittime. Qui Ferrandino ha ringraziato a nome di tutti gli ischitani gli eurodeputati per la loro presenza e per la loro vicinanza alla popolazione, sottolineando che nonostante le pesanti conseguenze della frana Casamicciola già oggi è in grado di accogliere i turisti e che i suoi abitanti stanno dando prova di grande determinazione nel ritorno alla normalità.

Karima Delli ha assicurato il pieno appoggio dell'Europa a tutte le iniziative che potranno essere messe in campo per sostenere la ripartenza dell'isola, auspicando che proprio dalla ricostruzione di Ischia possa partire un messaggio forte a favore della sostenibilità e dell'attenzione verso la tutela e il rispetto dell'ambiente.

Legnini ha infine rilevato che la ricostruzione e la messa in sicurezza sono orientate alla sostenibilità e al riutilizzo dei materiali (come per quelli franati a valle dal monte Epomeo) e contenendo al massimo il consumo di suolo anche per le delocalizzazioni.

La visita degli eurodeputati prevede anche un incntro con gli armatori delle compagnie di navigazione del golfi di Napoli, a bordo della Medmar Giulia nel porto di Ischia, per discutere delle nuove infrastrutture sostenibili dei porti.



