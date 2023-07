Fondazione Cdp e Dynamo camp per i bambini fragili di Napoli

Al via la collaborazione tra Fondazione Cdp e Dynamo Camp per aiutare i bambini in condizioni di estrema fragilità sul territorio di Napoli.

L'iniziativa porta per la prima volta nel territorio campano la metodologia Dynamo, con l'obiettivo di creare il primo Dynamo City Camp del capoluogo partenopeo. Il progetto punta a sostenere bambini con gravi patologie o in situazioni di particolare fragilità nei principali ospedali della città, anche in collaborazione con le associazioni assistenziali che già operano sul territorio.

I programmi di Terapia ricreativa offerti da Fondazione Cdp e Dynamo Camp consentono di affrontare la malattia e le disabilità ad essa correlate focalizzandosi sulle capacità e sulle potenzialità dei bambini malati, sperimentate attraverso attività ludiche, inclusive e stimolanti, con benefici sul lungo periodo. Obiettivo di Fondazione Cdp e di Dynamo Camp, si legge in una nota, è aumentare la presenza di tali programmi nella città di Napoli, garantendo un servizio continuativo, gratuito e qualificato a sostegno dei più fragili e delle loro famiglie.

Contestualmente attraverso il progetto si intende "consolidare e allargare la rete di associazioni e ospedali partner di Dynamo Camp, nonché incrementare la base di operatori e volontari, formando e assumendo personale locale e individuando anche eventualmente uno spazio fisso dove poter svolgere attività".

"Siamo davvero orgogliosi di questa partnership con Dynamo Camp che ci permette di allargare anche a Napoli un'offerta assistenziale completamente gratuita di altissima qualità e di grande valore a sostegno dei bambini in condizioni fragili", ha dichiarato Francesca Sofia, direttrice generale della Fondazione Cdp.

"Siamo felici di lavorare sul territorio campano in partnership con un attore istituzionale rilevante come Fondazione Cdp, con cui condividiamo valori e modo di operare, per offrire i benefici della Terapia Ricreativa Dynamo a un numero sempre crescente di bambini con gravi patologie", è il commento di Serena Porcari, ceo di Fondazione Dynamo Camp.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA