Boss clan Mazzarella latitante arrestato ad Ischia

Un camorrista latitante, ritenuto un boss del clan Mazzarella, è stato arrestato ieri in tarda serata ad Ischia, mentre si trovava a cena in un ristorante della zona collinare di Forio: si tratta di Giuseppe Del Prete.

L'uomo si trovava sull'isola da alcuni giorni ed era tenuto sotto controllo dagli uomini del locale commissariato di polizia, guidati da Ciro Re, che sono intervenuti quando si trovava a tavola in un noto ristorante in via Borbonica e lo hanno arrestato. Del Prete, che deve scontare una pena detentiva di alcuni anni, è stato condotto nei locali del commissariato di via delle Terme; poco dopo all'esterno è arrivato un gruppo di amici e parenti. Il boss è stato trasferito poco fa a Poggioreale dove dovrà scontare una pena di 6 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA