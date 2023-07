Allarme caldo a Napoli, è assalto ai pronto soccorso

Prosegue a Napoli l'allarme per i pronto soccorso, super affollati dai cittadini per i problemi di salute legati all'ondata di caldo. In prima linea l'ospedale Cardarelli, che ieri ha registrato a fine giornata 206 persone entrate nel reparto di urgenza. Confermata la gravità dei pazienti che si presentano, con 15 codici rossi e 57 gialli.

Sono stati 134, invece, i ricoveri di codice verde ieri al pronto soccorso, dove il personale è in pieno impegno. Grave anche la situazione del secondo ospedale di Napoli, l'Ospedale del Mare, che dal 10 al 25 luglio ha avuto 160 accessi in più rispetto alla media, di cui una forte parte dovuta al caldo.

Peggiora la situazione dei ricoveri nei pronto soccorso anche negli altri ospedali di Napoli, come al Pellegrini dove negli ultimi quattro giorni c'è stato il 20% di arrivi in più al pronto soccorso, un aumento quasi tutto legato alle ondate di caldo.



