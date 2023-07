Nessun problema, al momento, per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli. Sono regolarmente in servizio la linea 1 della metropolitana e le Funicolari.

Non si hanno ancora dati sull'adesione del personale addetto ai servizi su gomma. Lo sciopero è di quattro ore, dalle 9 alle 13, ed è stato proclamato dall'Usb.



