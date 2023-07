Piero De Luca, Giffoni simbolo del Sud migliore

"Giffoni è il simbolo del Sud migliore che riesce a mettere in campo una iniziativa a carattere culturale, formativo, artistico di spessore a livello internazionale. Dobbiamo continuare a sostenerlo. Ci sono infrastrutture ancora oggi in corso di realizzazione. Vanno sostenute con forza. Il governo sta perdendo tempo, immaginando di modificare pezzi del Pnrr. Invece di modificarlo rischiando di perdere risorse, destiniamole al Giffoni Film Festival". A dirlo il deputato Pd Piero De Luca in un incontro, oggi, al Giffoni Film Festival.

"Siamo in una fase storica molto complessa. Ci sono - ha aggiunto, ricollegandosi al tema di questa 53esima edizione del Gff - alcuni valori decisivi, come pace, libertà, democrazia che sono messi in discussione dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. Poi ci sono i valori del dialogo, dell'umanità che non vanno mai persi anche rispetto alle difficoltà internazionali e quelli della solidarietà e dell'unità nazionale a livello interno, che rischiano di essere messi in discussione da alcune politiche devastanti per il Mezzogiorno. Guai a perdere di vista questi valori essenziali. Non perdiamo di vista il valore dei servizi essenziali alle persone, legati al tema della solidarietà, scuola, sanità pubblica, servizi di assistenza per chi non ce la fa. Abbiamo il dovere, come classe politica, di aiutare e sostenere tutte le fasce, soprattutto le più fragili delle nostre comunità. Il tutto si lega all'indispensabilità dei giovani che sono il punto di riferimento al quale dobbiamo guardare. Giffoni è un sogno che ogni anno diventa realtà e ci consente di riflettere sul lavoro da fare per il futuro delle nostre generazioni. Per i giovani lottiamo nel Mezzogiorno affinché ci sia una opportunità di futuro. Con lo spopolamento, tante realtà, soprattutto interne, rischiano di non essere più adatte per i nostri giovani.

Dobbiamo consolidare e rafforzare in tutta Italia quei servizi essenziali per la tenuta sociale ed economica del Paese. Va fatto un lavoro forte sui temi sociali. Alle nuove generazioni dobbiamo dare risposte, a partire dal problema del clima. Noi dobbiamo fare la nostra parte e mettere in campo ogni sforzo per difendere l'ambiente e il pianeta".



