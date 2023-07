Pannofino, onorato di far conoscere l'eroe Dalla Chiesa

"Essendo figlio di un carabiniere ho aderito con orgoglio e affetto e ho avuto l'onore di far conoscere un grande eroe che non va dimenticato come il generale Dalla Chiesa". Lo dice con una certa commozione Francesco Pannofino, a #Giffoni53 per l'anteprima assoluta del film di animazione Le stelle di Dora - Le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

"Mio papà è stato 40 anni nell'Arma - dice - e mi portava spesso in caserma. Accetto sempre quando mi chiamano perché voglio bene ai carabinieri ma anche perché sono un'istituzione incredibile.

Poi penso che sia giusto ricordare eroi veri come lui e non celebrarne di falsi".

Pannofino ricorda anche il vice questore Giorgio Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del 1979. "Durante una cerimonia commemorativa ho interpretato un brano tratto da un rapporto di polizia giudiziaria redatto da Giuliano sui collegamenti tra Cosa nostra siciliana e quella americana. È stato un momento molto toccante e indimenticabile".

Quanto all'accoglienza dei giffoner Pannofino dice: "È emozionante vedere come questi ragazzi mi vogliono bene, io penso di non aver fatto nulla per loro e invece loro ti guardano con quegli occhi... Ti danno l'energia per andare avanti. Sono una ventata di freschezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA