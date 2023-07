Il Napoli ha pareggiato 1-1 in una partita amichevole disputata sotto una pioggia battente nello stadio di Carciato, frazione di Dimaro, contro la Spal. Le reti sono state segnate nel secondo tempo da Puletto, al 17', per gli emiliani e da Anguissa, al 28', per gli azzurri.

Si è trattato del secondo impegno per la squadra di Rudi Garcia il quale ha schierato nel primo tempo le riserve e nella ripresa la squadra titolare.



