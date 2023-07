Manfredi, Pistoletto sta elaborando nuova Venere degli Stracci

"Si tratta di un momento di trasformazione. L'artista sta elaborando la sua idea per realizzarla di nuovo, anche se non uguale. Va tenuto conto di quello che è successo. Tutto quello che accade lascia una traccia. Anche questo è un percorso". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha commentato l'incendio che ha distrutto la Venere degli Stracci, nel corso di un incontro che ha tenuto questa mattina a Giffoni Film Festival.

"Non dobbiamo avere paura della diversità. Dobbiamo avere paura della violenza ma non negarla, va capita. Anche questa esperienza può essere molto utile per tutti noi per capire qual è la difficoltà della nostra società", ha sottolineato.



