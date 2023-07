Incendio a Scampia, cinque persone intossicate

Incendio a Scampia, la scorsa notte. Le fiamme sono partite dal seminterrato del plesso Vela gialla, a via della Resistenza, e hanno bruciato un'auto in stato di abbandono, una grossa quantità di arredi, mobili in disuso e diversi rifiuti.

I carabinieri della locale stazione, i militari del nucleo radiomobile di Napoli e i vigili del fuoco hanno evacuato l'immobile a scopo cautelativo visto che la colonna di fumo era troppo densa. Cinque le persone rimaste lievemente intossicate medicate dal personale del 118. L'incendio è stato domato; non si esclude possa essere doloso.



