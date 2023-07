Il Volo con Domingo chiudono 'Un'Estate da Re'

Il Volo e Daria Rybakc, soprano svizzero, sono gli ospiti che uniranno le loro voci a quella di Plácido Domingo alla Reggia di Caserta giovedì 3 agosto, alle ore 21, per il concerto di chiusura dell'VIII edizione di Un'Estate da Re accompagnati dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno diretta dal Maestro Marcello Rota.

Già in scena a Caserta nel 2020 per la V edizione, il grande tenore spagnolo si incontra nuovamente con Il Volo per la prima volta dopo sette anni dal concerto in cui diresse Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, a Firenze in un omaggio ai Tre Tenori, il sodalizio artistico di cui Domingo ha fatto parte assieme José Carreras e Luciano Pavarotti. La giovane Daria Rybak è la protagonista del cast della nuova produzione di Aida in cartellone in questi giorni all'Arena di Verona. Dopo lo spettacolo Vanvitelli all'opera, il gala di danza Roberto Bolle and Friends, e la doppia tappa del World Wild Tour di Zucchero (24 e 25 luglio), l'annuncio del cast del gran finale è una nuova sorpresa della manifestazione programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Verdi di Salerno con la direzione artistica di Antonio Marzullo.

La rassegna di musica e danza è anche un' occasione di promozione e valorizzazione dei beni culturali del territorio. Dall'emittente ufficiale Radio Monte Carlo sarà trasmesso il 3 agosto dalle ore 19 alle 20 il racconto dell'evento con Filippo Firli e Marco Porticelli (FM 98.6 )-



