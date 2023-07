Il Napoli ancora imballato, pareggia 1-1 con la Spal

Prima uscita del Napoli dei titolarissimi con molte ombre e qualche luce. Finisce 1-1 l'amichevole con la Spal di Mimmo Di Carlo, squadra di ottimo livello che disputerà il campionato di serie C. Nel primo tempo Rudi Garcia schiera quasi tutte le riserve, se si escludono Politano e Mario Rui, quest'ultimo costretto a uscire dal campo per un leggero infortunio. Nella ripresa vanno in campo i protagonisti della volata scudetto della scorsa stagione.

Complici anche le avverse condizioni meteo (sul campo di Carciato si è abbattuto un vero e proprio diluvio) e la condizione atletica approssimativa della squadra, il Napoli non brilla. Nel primo tempo, conclusosi sullo 0-0, da segnalare solo qualche spunto di Politano e un tiro di Simeone, deviato dal portiere.

Nella ripresa ci si sarebbe aspettati molto di più dai titolari il cui gioco, però, è sempre imbrigliato da una Spal perfettamente organizzata da Di Carlo. Il Napoli sfiora anche il gol del vantaggio in diverse occasioni, con conclusioni di Raspadori e con Kvaratskhelia che colpisce la traversa dal limite dell'area di rigore. E' però la Spal ad andare in vantaggio a sorpresa, al 17' con Puletto il quale trasforma un calcio di punizione da centrocampo, mandando il pallone in rete e sorprendendo Meret che si fa trovare fuori dai pali.

La reazione degli azzurri è blanda. Osimhen si batte con vigore ma è ben contenuto dai difensori emiliani. Kvaratskhelia evidenzia una condizione atletica precaria, mentre il più incisivo appare Raspadori. Il pareggio per la squadra di Garcia arriva al 28' con Anguissa. Su un passaggio proveniente da sinistra, Osimhen fa passare il pallone e il camerunense conclude con un forte tiro sotto la traversa.

Il Napoli forza le giocate fino alla fine nel tentativo di trovare il gol del vantaggio, ma il compito è reso proibitivo sia dalla caparbia difesa degli avversari, sia dalle condizioni del terreno di gioco.

Domani si conclude il primo periodo di ritiro della squadra.

Il gruppo si ritroverà venerdì prossimo a Castel di Sangro, in Abruzzo, località in cui la preparazione andrà avanti fino al 12 agosto. In questa seconda fase il Napoli giocherà altre tre amichevoli con squadre estere.



