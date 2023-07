Il Cardarelli lancia campagna social per le donazioni di sangue

Una campagna social per incentivare i cittadini a donare il sangue in un periodo, come l'estate, in cui si registra una forte flessione. E' l'iniziativa dell'ospedale Cardarelli di Napoli che invita soprattutto i donatori di sangue di gruppo 0.

Il centro Trasfusionale del Cardarelli, in particolare, chiede ai donatori di contattare l'ospedale ai numeri: 081/7472489 - 331/6702222 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 oppure a consultare la pagina www.ospedalecardarelli.it/buonsangue per comunicare la propria disponibilità a donare il sangue in questi giorni. In particolare, l'ospedale registra la necessità di maggiori donazioni tra quanti hanno gruppo 0. Possono donare tutti gli uomini e le donne adulte in buona salute, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Intanto per sensibilizzare le donazioni, è stata avviata una campagna informativa attraverso i propri canali social, 'La forza del Sangue', ed ha per protagonisti 33 allievi del corso di Laurea in Infermieristica della Federico II, attivo presso il polo formativo dell'Ospedale Cardarelli. I giovani studenti hanno donato il sangue al Centro Trasfusionale del Cardarelli ed hanno prestato il proprio volto alla campagna.



