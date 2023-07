'E stelle 'e Napule,evento a Capodimonte con la canzone classica

L'Orchestra Stabile della Canzone Napoletana, del Conservatorio di Musica 'Nicola Sala' di Benevento, sabato 29 luglio (ore 19:30), terrà uno spettacolo nel Museo e Real Bosco di Capodimonte Cortile Monumentale dal titolo 'E stelle 'e Napule' scritto e diretto da Luigi Ottaiano e organizzato dall'Associazione MusiCapodimonte.

L'orchestra, si sottolinea, "è nata con l'inizio del triennio, corso di Canto per la canzone classica napoletana, istituito dal Miur (oggi Mur) su sollecitazione del maestro Luigi Ottaiano nel 2018". Nel 2019 è stato concesso anche il corso di specializzazione del Biennio. Ha al suo attivo tournée e concerti in Giordania (Jerash), Canada (Montreal), Scozia (Edimburgo), Città del Vaticano. Lo spettacolo di Varietà 'E stelle 'e Napule è della durata di 80 minuti, con 6 cantanti, Carla Buonerba, Maria Antonietta Buono, Serena De Palma, Enzo Esposito, Vincenzo Romano Rita Salvarezza, 8 musicisti e direttore. L'esibizione, aggiungono i promotori, "conduce lo spettatore in una Napoli popolare, all'insegna del bel canto, nell'epoca d'oro della canzone napoletana, con costumi variopinti e scene di napoletanità genuina". La scelta dei brani, in questo spettacolo, deriva dal programma di studio che viene effettuato dagli allievi. Le canzoni sono studiate, tramite ciascuna materia, nella prassi esecutiva, nella dizione, nella scrittura, nell'arte interpretativa e nel profilo storico e stilistico dell'autore.

Spiega il maestro Ottaiano: "Gli arrangiamenti sono stati creati dando primaria importanza al dialogo strumentale fra il flauto, il clarinetto, il mandolino e la mandola sostenuti dalla validità del quartetto ritmico". Lo spettacolo è costituito da quadri, ognuno con un tema specifico: 1. L'arba, 2. 'O tramonto, 3. 'A notte, 4. 'O mandolino, 5. 'A chitarra, 6. Chiove e fa friddo, 7. Comm'è bella 'a stagione, 8. Popolo ascordate, 9. 'O vico, 10. 'A canzone? È femmena!, 11. Omaggio a Murolo-Tagliaferri, 12. L'auciello, 13. Finale.



