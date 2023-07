Commissione Ue Trasporti, Napoli gioiello ma resti prezioso

"Lavoriamo a Napoli e nel resto d'Europa per i treni, per i porti. Lo facciamo qui perché Napoli è una città straordinaria, un porto di accesso per il Mediterraneo, ma non deve diventare un centro di turismo di massa. Deve restare un posto prezioso, un gioiello che va preservato". Lo ha detto Karima Delli, presidente della Commissione del parlamento europeo sui Trasporti e il Turismo, una cui delegazione di sette membri è in Campania per una visita di due giorni anche per fare il punto, domani, a Ischia, sull'impatto dell'alluvione del novembre 2022 sul settore turistico.

I deputati hanno iniziato la loro missione nel porto di Napoli per conoscere lo sviluppo di imbarcazioni a basse emissioni. Quindi hanno visitato la più antica ferrovia europea (Napoli-Portici) per discutere di soluzioni innovative per un trasporto più resiliente e sostenibile. Karima Delli, dei Verdi, sottolinea proprio l'importanza delle ferrovie: "L'Europa investe massicciamente nelle ferrovie - ha detto - perchè pensiamo che sia un settore importante, che sia una leva che contribuisce alla lotta per il clima, che porta a investimenti e a una crescita dell'economia e per noi è molto importante che il treno concili i territori, questo è il motivo per cui spingiamo anche in Italia. Sappiamo che qui ci sono problemi sul settore, ma accade in tutti i Paesi e lavoriamo perché i treni da domani siano accessibili per tutti e funzionino. Napoli deve svilupparsi sui treni e per questo lavoriamo per rinnovare i treni, con maggiore frequenza, servono forti investimenti per renderli accessibili e servono fondi per migliorare la rete".





