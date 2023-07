CilentArt Fest, al via la terza edizione dal 17 al 27 agosto

"CilentArt Fest, giunto alla sua terza edizione, continua il suo percorso, sulle tracce lasciate dalle precedenti edizioni, di valorizzazione dei territori del Cilento attraverso l'arte, la musica e la danza, chiamando in causa spettacoli che hanno fatto la storia del teatro e compagnie di spicco della contemporaneità". Così gli organizzatori, in una nota, spiegano il senso della manifestazione in programma dal 17 al 27 agosto. Gli eventi in programma sono distribuiti in nove Comuni cilentani: Capaccio Paestum, Agropoli, San Giovanni a Piro, Perito, Prignano, Gioi, Omignano, Lustra e Moio della Civitella.

Il programma per la sezione prosa spazierà tra la sperimentazione performativa della Compagnia Rezza Mastrella (Leoni d'oro alla carriera La Biennale di Venezia 2018) alla precisione drammaturgica di Scimone e Sframeli, "passando per i grandi interpreti italiani quali Rocco Papaleo, Massimiliano Gallo, Marco Baliani, alla verve della stand-up comedian Paola Minaccioni, senza dimenticare i grandi classici del teatro, con la ripresa di spettacoli di premi Nobel della letteratura da parte di Matthias Martelli, ma anche dei nuovi classici contemporanei". E ancora, i paesaggi naturali faranno da sfondo "alla potente immagine degli spettacoli che i grandi coreografi porteranno per la sezione danza del festival". Per la musica la compagnia Anagoor farà un viaggio unico per immagini. Tanti i musicisti che parteciperanno al festival, da N.A.I.P. con la sua ironia tagliente sulla società contemporanea, allo swing di Musica da Ripostiglio, passando per la musica popolare giapponese di Munedaiko, il folk irlandese ripreso da Naomi Berrill e la tradizione del teatro musicale portato in scena da Lalla Esposito & Ondanueve String Quartet con musiche e arrangiamenti di Paolo Coletta. In programma anche la presenza del premio Oscar Nicola Piovani. Il festival è promosso dal Teatro Pubblico Campano, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, nell'ambito del progetto "Campaniaè", promosso dall'Agis e dalla Regione con il patrocinio della Provincia di Salerno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA