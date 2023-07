Capolavori della danza al San Carlo con Balanchine e Petipa

Capolavori della danza al Teatro di San Carlo dal 26 al 30 luglio con una 'dedica' per la Venere degli Stracci: in scena Serenade di George Balanchine su musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij e il terzo atto di Raymonda di Marius Petipa su musica di Alexander Glazunov. Protagonista il Balletto del Massimo napoletano diretto da Clotilde Vayer con la musica eseguita dal vivo dall'Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Jonathan Darlington.

In occasione dello spettacolo di danza la Fondazione Teatro di San Carlo ha promosso una raccolta fondi per la realizzazione della nuova installazione della "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio, distrutta il 12 luglio scorso da un incendio. L'incasso della recita di sabato 29 luglio contribuirà alla campagna per finanziare la realizzazione della nuova opera di Pistoletto.

Serenade è una pietra miliare nella storia della danza. È il primo balletto originale creato dal danzatore e coreografo George Balanchine a New York nel 1934 sulla Serenata per archi op. 48 di Čajkovskij. Coreografia poetica e romantica, incanta lo spettatore con grazia e bellezza senza tempo continuando ad affascinare il pubblico di tutto il mondo sino ad oggi.

Coreografia ripresa da Sandra Jennings, costumi Karinska, Luci Jean Rosenthal, Maitre De Ballet Soimita Lupu.

La seconda parte dello spettacolo prevede l'esecuzione del terzo atto di Raymonda, uno dei capolavori di Petipa, tra i più celebri coreografi della storia del balletto. Ambientato nell'atmosfera sontuosa della corte medievale francese, Raymonda ha una trama avvincente. Il balletto è famoso soprattutto per il Grand Pas Classique noto con il titolo di Grand Pas Classique Hongrois del terzo atto, spesso rappresentato da solo. In questa occasione il terzo atto verrà eseguito integralmente compreso il Divertissement. Coreografia ripresa da Clotilde Vayer, costumi Giusi Giustino, luci di Nunzio Perrella, Maitre De Ballet Frederic Jahn con Francesco Ventriglia



